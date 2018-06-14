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На Украине надеются построить Hyperloop
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На Украине надеются построить Hyperloop в ближайшие пять лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что первая линия вакуумного поезда по технологии Hyperloop может быть запущена в стране в ближайшие 5 лет.
«Я хочу, чтобы в ближайшие 5 лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и Европейском Союзе и соединить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС», — приводит УНИАН слова Омеляна.
Отмечается также, что министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop на Украине.
Ранее Омелян заявлял, что тестовое строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One на Украине планируется начать в 2019 году.
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