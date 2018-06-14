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Украина открывает визовые центы в России
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Украина открывает восемь визовых центов в России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Украина до 1 августа текущего года откроет визовые центры в восьми городах России. Об этом сообщил в четверг департамент консульской службы украинского МИД.
"В период с 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема просьб при оформлении виз для въезда на Украину", — сказано в сообщении ведомства в Facebook.
Отмечается, что всего будут открыты 56 таких центров, из них восемь — в России (Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Казани и Екатеринбурге).
В МИД заявили, что иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в "удобном формате" и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).
В настоящее время между Россией и Украиной действует безвизовый режим, однако с 1 января 2018 года на Украине введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. Попасть в страну можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, въезжающих на Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.
Кроме того, 21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым кабинету министров поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран так называемого миграционного риска.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Киев может ввести визовый режим с Россией, если не сработает механизм биометрического контроля.
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Комментарии10  Ещё 9 источников 
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