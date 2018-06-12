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Украина и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере энергетики
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Украина и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере энергетики 

News.ru 2 часа назад
По итогам переговоров, состоявшихся сегодня в турецком городе Эскишехир, президент Украины Пётр Порошенко и глава Азербайджана Ильхам Алиев договорились укрепить взаимодействие в энергетической сфере.
Стороны уделили особое внимание углублению сотрудничества в энергетической сфере. «Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию украинского-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.
В рамках встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Киев принять участие в проекте «Южного газового коридора», подразумевающего расширение Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум).
Кроме того, Алиев поблагодарил Порошенко за благоприятные условия для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.
«Южный коридор» — газопровод, протянутый из Азербайджана в Европу. По нему будет идти голубое топливо, добываемое на начальном этапе в месторождении Шах-Дениз в Каспийском море. Там сконцентрировано 1,2 триллиона кубометров газа. Составными частями «Южного коридора» являются Южно-Кавказский, а также Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Также в планах проложить и Транскаспийский газопровод.
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