Украина и Азербайджан усилят сотрудничество в сфере энергетики

Стороны уделили особое внимание углублению сотрудничества в энергетической сфере. «Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию украинского-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.

В рамках встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Киев принять участие в проекте «Южного газового коридора», подразумевающего расширение Южнокавказского газопровода ( Баку Тбилиси — Эрзурум).

Кроме того, Алиев поблагодарил Порошенко за благоприятные условия для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

«Южный коридор» — газопровод, протянутый из Азербайджана в Европу. По нему будет идти голубое топливо, добываемое на начальном этапе в месторождении Шах-Дениз в Каспийском море. Там сконцентрировано 1,2 триллиона кубометров газа. Составными частями «Южного коридора» являются Южно-Кавказский, а также Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Также в планах проложить и Транскаспийский газопровод.