Второй Донбасс: Одесса «выпадает» из Украины

Второй Донбасс: социологи подтвердили, что Одесса «выпадает» из Украины

Одесская область вновь показала себя лидером по пророссийским и антизападным настроениям, отвергающим принудительную украинизацию страны

«Государство Украина из-за ее официальных органов публичной власти постепенно теряет проукраинский контроль над своим третьим по величине в Украине — исторически украинским — городом Одессой, что, в свою очередь, непосредственно угрожает национальной безопасности Украины», — говорится в обращении, направленном секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексадру Турчинову группой нардепов во главе Игорем Луценко от «Батькивщины».

Последний хорошо известен как «ястреб» и своеобразный «опекун» групп радикальных националистов.

Понять озабоченность нардепов можно, заглянув в опрос Социологический группы «Рейтинг», опубликованный в конце феврале этого года. Как правило, социологи разбивают результаты опроса максимум по группам регионов (Запад, Центр, Юг, Восток), но в этот раз детализация была дана вплоть до каждой области. И репрезентативность опроса, проведенного 18 — 28 декабря 2017 года, впечатляет — 30 тысяч опрошенных по всей стране (обычно обходятся парой тысяч), по 1,2 тысячи в каждой из областей.

Так вот, согласно данным опроса «Рейтинга», настроения в Одессе — наиболее пророссийские и самые враждебные к евроинтеграции и украинизации по всей стране. В этом плане область походит на восточные регионы, но даже превосходит их по радикальности в отношении целого ряда ключевых вопросов о развитии страны, которые сами социологи из «Рейтинга» обозначают как «идеологические маркеры».

На вопрос «Если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в Европейский союз , как бы вы проголосовали?» минимальное по всей стране число одобривших такую идею и максимальное число против оказалось в Одесской области — 24% «за» и 50% «против». За ней следует Донецкая область — соответственно 25% и 48%.

Аналогичная ситуация с вопросом о вступлении Украины в НАТО — в авангарде протеста Одесская область с 15% «за» и 59% «против», за ней Донецкая с 21% и 56%.

А вот при ответе на вопрос «Жалеете ли вы о распаде Советского Союза?» Одесская область оказалась на первом месте — жалеют здесь об этом 52% опрошенных.

Вопрос «Каким образом должны сосуществовать украинский и русский языка в Украине?» показал, что, хотя в целом по стране придание русскому статуса второго государственного поддерживают лишь 15%, в Одесской области таких 45% (максимум таких настроений в стране), а тезис «Украинский язык — единственный государственный» поддерживают лишь 15% опрошенных (минимум таких настроений в стране).

Это неудивительно, так как, судя по опубликованной «Рейтингом» карты (в данном случае социологи не стали давать разбивку по регионам), говорящие на русском языке граждане страны доминируют лишь в Одесской области и трех областях Востока (Харьковской, Луганской и Донецкой). Их разделяют регионы Юга, где соотношение русско— и украиноговорящих примерно равное (аналогично, существует паритет и общественно-политических настроений, даже в соседнем Николаеве они не столь радикальны).

На фоне прочей Украины Одесса выглядит «белой вороной», и неудивительно, что именно здесь, а также в Донецкой и Харьковской областях, проживает минимальное число тех, кто выступает за жестко унитарное устройство страны — по 42% опрошенных. Сторонников федеративного устройства в Одесской области оказалось 38% опрошенных, больше лишь в Донецкой области (39%).

Проявлением подобных настроений стало то, что весной 2014 года Одесса стала одним из оплотом Антимайдана, и именно здесь происходило самое напряженное противостояние его сторонников и майдановцев.

Последние смогли победить 2 мая 2014 года лишь после переброски в город полутысячи футбольных фанатов из Харькова и полутысячи боевиков «Самообороны Майдана» из Киева. На какое-то время Одесса была подавлена, многие из антимайдановцев уехали воевать в ополчение Донбасса или просто эмигрировали.