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Луганск оказался ничего не должен Украине
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Стало известно о погашении долга ЛНР перед Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Луганской народной республики передали украинской стороне деньги для погашения задолженности за водоснабжение территории ЛНР, следует из отчета миссии ОБСЕ.
«В Луганской области команда Миссии … способствовала, как сообщалось, передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области подконтрольным в счет оплаты услуг по водоснабжению», — приводит УНИАН текст отчета.
Отметим, что Украина неоднократно без предупреждения отключала воду жителям ЛНР, ссылаясь на долги.
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