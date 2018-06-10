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Крымские «патриоты» получили российские паспорта
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На Украине усомнились в быстром возврате Крыма 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшие годы, ситуацию осложняет пророссийски настроенное население, заявил в эфире ObozTV.
Бывший руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. Он пояснил, что имеет в виду 5-10-15 лет.
Анализируя ситуацию в Донбассе, он отметил, что подавляющее большинство его жителей Донбасса не хочет возвращения на Украину. По его мнению, вполне объективными можно считать данные о том, что 80% не хотят в Украину.
«Я мог бы сказать что "они все патриоты, их ущемляют", но они почти все получили российские паспорта», — заявил он, добавив, что «надо говорить правду, а не смешить людей».
Он также отметил, что в Крыму «ненавидят Украину», а с украинскими паспортами не расстались лишь в силу определенного прагматизма: «чтобы приехать в Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за границу».
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