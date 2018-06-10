Крымские «патриоты» получили российские паспорта

На Украине усомнились в быстром возврате Крыма

Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшие годы, ситуацию осложняет пророссийски настроенное население, заявил в эфире ObozTV.

Бывший руководитель главного следственного управления СБУ , генерал-майор Василий Вовк. Он пояснил, что имеет в виду 5-10-15 лет.

Анализируя ситуацию в Донбассе, он отметил, что подавляющее большинство его жителей Донбасса не хочет возвращения на Украину. По его мнению, вполне объективными можно считать данные о том, что 80% не хотят в Украину.

«Я мог бы сказать что "они все патриоты, их ущемляют", но они почти все получили российские паспорта», — заявил он, добавив, что «надо говорить правду, а не смешить людей».

Он также отметил, что в Крыму «ненавидят Украину», а с украинскими паспортами не расстались лишь в силу определенного прагматизма: «чтобы приехать в Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за границу».