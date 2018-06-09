Эксперт рассказал об «эфемерном» союзе Украины, Молдавии и Грузии против РФ 

В беседе с «Экономика сегодня» Безпалько отметил, ранее на постсоветском пространстве уже предпринимались попытки создания антироссийских союзов, среди которых самым известным была Организация за демократию и экономическое развитие. Однако на деле, по словам эксперта, ГУАМ — это «политический ноль».
— Межпарламентская ассамблея Тбилиси, Киева и Кишинева будет иметь примерно такого же уровня значимость. Вероятнее всего, новый альянс используют лишний раз для антироссийских заявлений, — пояснил эксперт.
Также от добавил, что чем активнее будут действия альянса против России, тем меньшего успеха в данном направлении Украина, Грузия и Молдавия смогут добиться, поскольку у них нет «ни средств, ни рычагов, ни значимой международной поддержки».
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что комитет Верховной Рады хочет запретить трансляцию чемпионата мира по футболу на Украине. С соответствующей рекомендацией к парламенту выступил Комитет парламента Незалежной по вопросам свободы слова и информационной политики.