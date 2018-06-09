Ещё
Эксперт рассказал об «эфемерном» союзе Украины, Молдавии и Грузии против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал об «эфемерном» союзе Украины, Молдавии и Грузии против РФ 

Пятый канал 51 минуту назад
Фото: Пятый канал
В беседе с «Экономика сегодня» Безпалько отметил, ранее на постсоветском пространстве уже предпринимались попытки создания антироссийских союзов, среди которых самым известным была Организация за демократию и экономическое развитие. Однако на деле, по словам эксперта, ГУАМ — это «политический ноль».
— Межпарламентская ассамблея Тбилиси, Киева и Кишинева будет иметь примерно такого же уровня значимость. Вероятнее всего, новый альянс используют лишний раз для антироссийских заявлений, — пояснил эксперт.
Также от добавил, что чем активнее будут действия альянса против России, тем меньшего успеха в данном направлении Украина, Грузия и Молдавия смогут добиться, поскольку у них нет «ни средств, ни рычагов, ни значимой международной поддержки».
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что комитет Верховной Рады хочет запретить трансляцию чемпионата мира по футболу на Украине. С соответствующей рекомендацией к парламенту выступил Комитет парламента Незалежной по вопросам свободы слова и информационной политики.
Пятый канал: последние новости
Порошенко еще не потерял надежды поднять украинский флаг над Севастополем Украинские радикалы хотели сжечь Януковича живьем Маршрутку с пассажирами расстреляли в ЛНР — есть пострадавшие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европарламент готовит «конец интернету»15
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни22
G7 договорилась о противодействии «враждебной» России517
Избитый в Грузии парапланерист объяснил инцидент71
Издевательства полковника ГИБДД попали в Сеть69
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение