Ещё
Порошенко взволновала судьба заключенных украинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав арестованных в России украинцев 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в фейсбуке, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) активизирует свою деятельность по защите прав украинцев, которые находятся в заключении в России.
«Принцесса София [глава Красного Креста Лихтенштейна] договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в России и на временно оккупированных территориях», — написал Порошенко.
Украинский лидер отметил, что МККК играет важную роль в координации процесса освобождения украинских заключенных. Также Порошенко добавил, что в июне представители организации должны получить возможность посещать украинских заключенных.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена главного редактора РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, на украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам заключения.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко поблагодари G7 за поддержку Украине В Севастополе ответили на слова Порошенко о поднятии флага Украины Свидетель рассказал о планах сжечь Януковича заживо в 2014 году
Комментарии51  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший советник Порошенко «сбежала» из политики163
Звезду Голливуда нашли мертвой в собственном доме58
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину1128
Захарова высмеяла «адскую драку» на саммите G7555
«Об Украине здесь вообще никто не вспоминал»279
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение