Порошенко взволновала судьба заключенных украинцев

Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав арестованных в России украинцев

«Принцесса София [глава Красного Креста Лихтенштейна] договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в России и на временно оккупированных территориях», — написал Порошенко.

Украинский лидер отметил, что МККК играет важную роль в координации процесса освобождения украинских заключенных. Также Порошенко добавил, что в июне представители организации должны получить возможность посещать украинских заключенных.