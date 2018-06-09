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Председатель парламента Грузии обозначил красные линии в отношениях с РФ
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Председатель парламента Грузии обозначил красные линии в отношениях с РФ 

ТАСС 1 час назад
ТБИЛИСИ, 9 июня. /ТАСС/. Территориальная целостность Грузии и интеграция страны в ЕС и НАТО являются красными линиями в отношениях между Тбилиси и Москвой. Об этом заявил в Киеве председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, слова спикера высшего законодательного органа обнародовала в субботу пресс-служба парламента Грузии.
"У нас очень четко обозначены красные линии, связанные с отношениями, прагматичной политикой с Россией. Эти красные линии связаны с двумя главными вопросами. Первый из них — территориальная целостность Грузии, эту линию никогда не пересечет грузинский народ и власти страны, второй — интеграция Грузии в европейские и евроатлантические структуры", — заявил Кобахидзе.
Он отметил, что Грузия проводит прагматичную политику в отношениях с Россией, которую поддерживают западные партнеры страны. «Мы значительно изменили политику и подход в отношениях с Российской Федерацией и достигли определенного прогресса в гуманитарных и экономических вопросах», — сказал Кобахидзе. Однако, по его словам, «прогресс в политическом направлении практически равен нулю».
Кобахидзе участвует в Киеве в работе межпарламентской конференции «Грузия, Молдавия и Украина: укрепление регионального межпарламентского сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности путем взаимодействия с ЕС и НАТО». Форум в столице Украины проходит с 8 по 10 июня.
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