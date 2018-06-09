Председатель парламента Грузии обозначил красные линии в отношениях с РФ

"У нас очень четко обозначены красные линии, связанные с отношениями, прагматичной политикой с Россией . Эти красные линии связаны с двумя главными вопросами. Первый из них — территориальная целостность Грузии, эту линию никогда не пересечет грузинский народ и власти страны, второй — интеграция Грузии в европейские и евроатлантические структуры", — заявил Кобахидзе.

Он отметил, что Грузия проводит прагматичную политику в отношениях с Россией, которую поддерживают западные партнеры страны. «Мы значительно изменили политику и подход в отношениях с Российской Федерацией и достигли определенного прогресса в гуманитарных и экономических вопросах», — сказал Кобахидзе. Однако, по его словам, «прогресс в политическом направлении практически равен нулю».