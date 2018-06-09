Захарченко: есть два варианта решения конфликта в Донбассе

Захарченко рассказал про общую цель ДНР и ЛНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что есть два мирных варианта решения конфликта в Донбассе: капитуляция Украины и занятие ополченцами ДНР всей Донецкой области или приход к власти в Киеве новых людей, готовых к переговорам. Днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по ситуации в Донбассе для Киева не существует.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о мирных путях решения конфликта в Донбассе, уточнив, что их реализация полностью зависит от украинских властей в Киеве.

«Есть два варианта. Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров», — детализировал военный.

При этом он напомнил, что ДНР считает своей всю территорию Донецкой области, а не только ту часть, которую ополченцы контролируют сейчас, передает ФАН.

«Мы хотим освободить нашу землю. Здесь в 2014 году прошел референдум о независимости. И все города и села, участвовавшие в плебисците, — это территория Донецкой народной республики», — заключил Захарченко.

Он также подчеркнул, что «общая задача ЛНР и ДНР — занять ту территорию, которую самопровозглашенные республики считают своей», передает RT.

«Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, может, это будет объединение или присоединение. И на каких условиях это все будет организовано», — детализировал военный.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по ситуации в Донбассе для Киева не существует. Украинский лидер сделал такое заявление на встрече со студентами в Киевском национальном университете имени Шевченко.

По его словам, «минского формата» переговоров не существует. Кроме того, бывший украинский президент Леонид Кучма не участвует в таком формате переговоров, подчеркнул Порошенко, добавив, что существует только «нормандский формат».

«Кто принимает участие в «нормандском формате»? Президент Порошенко, президент (Франции) Эммануэль Макрон, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (России Владимир) Путин», — сказал Порошенко.

Он добавил, что будет готов обсуждать любой другой формат, который будет предполагать взаимодействие с президентом России.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Донбасс будет возвращен под административный контроль Киева в ходе полицейской операции. По словам главы силового ведомства, процесс возвращения региона в состав Украины не является простым, это будет сложная операция, не военная, которая будет включать в себя несколько компонентов.

«Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения вооруженных сил», — заявил Аваков.

Тогда же, однако, депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что Киев теряет административный контроль над Одессой — в регионе начинают происходить процессы, подобные тем, что имели место в 2014 году в ДНР и ЛНР.

В этой связи депутат попросил секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Александра Турчинова срочно созвать заседание ведомства.

«Одесса является третьим по величине исторически украинским городом, его утрата является угрозой национальным интересам Украины», — резюмировал парламентарий.

В среду 6 июня Совет безопасности ООН принял специальное заявление с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В документе содержится призыв к немедленному выполнению положений Минского соглашения, передает НСН.

В заявлении была выражена глубокая обеспокоенность обострением обстановки на юго-востоке Украины. Совбез также осудил применение тяжелого вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. При этом в ООН поддержали «суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».