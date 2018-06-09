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Порошенко: над Севастополем поднимут украинский флаг
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Порошенко обещал поднять над Севастополем украинский флаг 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг, и что там будет звучать украинский гимн.
«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!», — написал Порошенко в Twitter.
14 июня в Севастополе отмечается День города.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство избирателей — 96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя —высказались в пользу воссоединения с Россией.
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Комментарии34  Ещё 13 источников 
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