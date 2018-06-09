Порошенко: над Севастополем поднимут украинский флаг

Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь — це українське місто.



Не маю жодного сумніву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гімн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2018 г.