«Над Севастополем поднимут украинский флаг»

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что в Севастополе будет поднят украинский флаг и прозвучит украинский гимн.
Порошенко назвал Севастополь «героическим потомком древнего Херсонеса», и подчеркнул, что это украинский город. Запись в твиттере Порошенко появилась 14 июня, когда Севастополь отмечает День города.
Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь — це українське місто.
Не маю жодного сумніву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гімн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2018 г.
Заявление украинского лидера прокомментировал севастопольский депутат Госдумы Дмитрий Белик, сообщает Russia Today. По мнению парламентария, Порошенко «далек от Севастополя к ментально и духовно, так и физически».
Белик заявил, что Севастополь никогда не принадлежал Украине «по духу». Он пообещал, что на Украине это осознают, когда власть в Киеве сменится.
В январе Порошенко уже говорил о том, что гимн Украины «обязательно будет звучать» в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе. Тогда он вспоминал, «как искренне и с каким рвением» дети в одном из сел Донецкой области пели украинский гимн.