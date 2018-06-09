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«Над Севастополем поднимут украинский флаг»
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Порошенко: над Севастополем поднимут украинский флаг 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что в Севастополе будет поднят украинский флаг и прозвучит украинский гимн.
Порошенко назвал Севастополь «героическим потомком древнего Херсонеса», и подчеркнул, что это украинский город. Запись в твиттере Порошенко появилась 14 июня, когда Севастополь отмечает День города.
Заявление украинского лидера прокомментировал севастопольский депутат Госдумы Дмитрий Белик, сообщает Russia Today. По мнению парламентария, Порошенко «далек от Севастополя к ментально и духовно, так и физически».
Белик заявил, что Севастополь никогда не принадлежал Украине «по духу». Он пообещал, что на Украине это осознают, когда власть в Киеве сменится.
В январе Порошенко уже говорил о том, что гимн Украины «обязательно будет звучать» в Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе. Тогда он вспоминал, «как искренне и с каким рвением» дети в одном из сел Донецкой области пели украинский гимн.
Комментарии136  Ещё 38 источников 
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