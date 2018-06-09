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В Киеве заявили о создании Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдавии и Украины
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В Киеве заявили о создании Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдавии и Украины 

ТАСС 2 часа назад
КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Председатели парламентов Грузии, Молдавии и Украины объявили о намерении создать Межпарламентскую ассамблею трех стран с целью противодействия, как сказано в декларации, «российской агрессии».
Ассамблея создана в связи с вызовами, «с которыми они сталкиваются из-за и в результате агрессии Российской Федерации», говорится в тексте документа, который подписали в субботу в Киеве спикеры трех парламентов.
Стороны также задекларировали свои евроатлантические устремления и важность совместных усилий для реализации соглашений об ассоциации с Европейским союзом, включая их положения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также для «обеспечения энергетической безопасности государств».
Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, состав, мандат и принципы работы Ассамблеи будут определены в ее Уставе, который предстоит принять на учредительной сессии в Тбилиси.
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