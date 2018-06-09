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Украина, Грузия и Молдавия создали межпарламентскую ассамблею
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Украина, Грузия и Молдавия создали межпарламентскую ассамблею 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«Только что произошло, по моему убеждению, историческое событие: мы подписали заявление о провозглашении создания межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова. Очевидно, подписание этого документа закладывает фундамент для нового этапа отношений между нашими государствами и взаимодействия между нашими государствами», — сказал Парубий на совместном брифинге со спикерами парламентов Грузии и Молдавии после подписания заявления в субботу в Киеве.
Он также отметил, что все три страны «ощутили на себе российскую оккупацию» и совместно «противостоят агрессии РФ», что «делает совместными наши задачи и наши цели».
«Также мы выполняем совместную программу «Восточное партнерство», определяя ключевую нашу цель — вступление наших стран в Европейский Союз», — сказал Парубий.
В свою очередь Кобахидзе отметил, что сегодняшнее заявление свидетельствует о серьезных намерениях углублять сотрудничество во многих направлениях.
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