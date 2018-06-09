Украина, Грузия и Молдавия создали межпарламентскую ассамблею

«Только что произошло, по моему убеждению, историческое событие: мы подписали заявление о провозглашении создания межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова. Очевидно, подписание этого документа закладывает фундамент для нового этапа отношений между нашими государствами и взаимодействия между нашими государствами», — сказал Парубий на совместном брифинге со спикерами парламентов Грузии Молдавии после подписания заявления в субботу в Киеве.

Он также отметил, что все три страны «ощутили на себе российскую оккупацию» и совместно «противостоят агрессии РФ », что «делает совместными наши задачи и наши цели».

«Также мы выполняем совместную программу «Восточное партнерство», определяя ключевую нашу цель — вступление наших стран в Европейский Союз », — сказал Парубий.

В свою очередь Кобахидзе отметил, что сегодняшнее заявление свидетельствует о серьезных намерениях углублять сотрудничество во многих направлениях.