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Названы сроки окончания конфликта в Донбассе
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Захарченко определил сроки окончания конфликта в Донбассе 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Лидер ДНР считает, что эскалация военного конфликта приведет к хаосу в самой Украине.
Лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко в интервью RT рассказал, сколько, по его мнению, будет длиться вооруженное противостояние на Донбассе. Сравнивая конфликт на востоке Украины со Столетней, Тридцатилетней войнами, с войной Алой и Белой розы, Захарченко заявил, что столь длительная война Донбассу не грозит.
«Время работает на Донбасс и против Украины. Чем больше будет затягиваться конфликт, тем больше Украина будет погружаться в хаос», — сказал Захарченко.
По его словам, Украина может пойти на эскалацию конфликта в ближайшее время, о чем свидетельствует переформатирование АТО в военную операцию. Кроме того, грядут президентские выборы, и Петру Порошенко необходима победоносная война.
Говоря об обороне ДНР и возможной помощи России Донбассу, Захарченко уточнил, что, если помощь предложат, отказываться он не будет. Но уверен, что у Донбасса хватил сил воспрепятствовать вторжению и дать достойный отпор.
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