Названы сроки окончания конфликта в Донбассе

Захарченко определил сроки окончания конфликта в Донбассе

Лидер ДНР считает, что эскалация военного конфликта приведет к хаосу в самой Украине

Лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко в интервью RT рассказал, сколько, по его мнению, будет длиться вооруженное противостояние на Донбассе. Сравнивая конфликт на востоке Украины со Столетней, Тридцатилетней войнами, с войной Алой и Белой розы, Захарченко заявил, что столь длительная война Донбассу не грозит.

«Время работает на Донбасс и против Украины. Чем больше будет затягиваться конфликт, тем больше Украина будет погружаться в хаос», — сказал Захарченко.

По его словам, Украина может пойти на эскалацию конфликта в ближайшее время, о чем свидетельствует переформатирование АТО в военную операцию. Кроме того, грядут президентские выборы, и Петру Порошенко необходима победоносная война.