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Спикер Верховной рады выступил с «последним словом» перед ЧМ-2018
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Спикер Верховной рады выступил с «последним словом» перед ЧМ-2018 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом глава парламента заявил, открывая пленарное заседание Рады в пятницу.
«Чемпионат мог бы стать большим спортивным праздником для всех любителей футбола, но, к сожалению, в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию против народа Украины, против Грузии, против Молдовы. Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России», — заявил Парубий.
СМИ отмечают, что «в своём последнем слове» перед ЧМ-2018 спикер обратился к гражданам Украины с просьбой воздержаться от поездок в РФ «из-за реальной опасности быть захваченным в плен российскими террористами».
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