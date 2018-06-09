Выявлено опасное последствие катастрофы в Чернобыле

Международная группа ученых выяснила, что радиоактивность молока в некоторых регионах Украины превышает допустимый уровень в пять раз. Частные фермы, где были взяты образцы продукта, находятся от Чернобыльской АЭС на расстоянии примерно 200 километров. Об этом сообщается в пресс-релизе Эксетерского университета ( Англия ), опубликованном на сайте EurekAlert!.

Исследователи проанализировали коровье молоко на 14 участках в Ровненской области на северо-западе Украины. Оказалось, что уровень радиоактивного цезия превышает безопасный уровень для взрослых (100 беккерель на литр) в шести поселениях, а в восьми — безопасный уровень для детей (40 беккерель на литр).

Хотя уровень загрязнения радиоактивными элементами в почве регионах, пострадавших от катастрофы, не очень высок, цезий продолжает накапливаться в продуктах питания, и хроническое воздействие на организм, особенно детский, представляет серьезную опасность для любой системы органов.

Ученые отмечают, что для снижения риска можно принять простые меры, включающие, например, включение в корма ферроцина, который связывает цезий, поступивший в желудочно-кишечный тракт, и не дает ему попасть в кровь.