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Выявлено опасное последствие катастрофы в Чернобыле
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Выявлено опасное последствие катастрофы в Чернобыле 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Международная группа ученых выяснила, что радиоактивность молока в некоторых регионах Украины превышает допустимый уровень в пять раз. Частные фермы, где были взяты образцы продукта, находятся от Чернобыльской АЭС на расстоянии примерно 200 километров. Об этом сообщается в пресс-релизе Эксетерского университета (Англия), опубликованном на сайте EurekAlert!.
Исследователи проанализировали коровье молоко на 14 участках в Ровненской области на северо-западе Украины. Оказалось, что уровень радиоактивного цезия превышает безопасный уровень для взрослых (100 беккерель на литр) в шести поселениях, а в восьми — безопасный уровень для детей (40 беккерель на литр).
Хотя уровень загрязнения радиоактивными элементами в почве регионах, пострадавших от катастрофы, не очень высок, цезий продолжает накапливаться в продуктах питания, и хроническое воздействие на организм, особенно детский, представляет серьезную опасность для любой системы органов.
Ученые отмечают, что для снижения риска можно принять простые меры, включающие, например, включение в корма ферроцина, который связывает цезий, поступивший в желудочно-кишечный тракт, и не дает ему попасть в кровь.
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