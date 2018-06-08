Британские СМИ: Молоко на Украине остается радиоактивным после Чернобыля

По прошествии 32 лет со дня ядерной катастрофы на атомной электростанции в Чернобыле , радиация по-прежнему воздействует на окружающую среду в радиусе 200 километров. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на исследования ученых.

Как рассказали эксперты, в коровьем молоке в некоторых частях страны уровень радиации превышает допустимые показатели в пять раз для взрослых и в 12 раз для детей.

Для исследования были отобраны образцы молока из частных ферм и домовладений Ровенской области Украины в 200 километрах от Чернобыльской АЭС и проанализированы в лабораториях Эксетерского университета и Украинского института сельскохозяйственной радиологии.

В результате ученые обнаружили, что в шести из 14 образцах молока превышен допустимый уровень цезия для взрослых и в восьми — для детей. Самые высокие показатели цезия — в пять раз превышают предельную норму для взрослых и в 12 раз для детей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Порошенко мечтает сделать Чернобыль «территорией инновационных технологий».