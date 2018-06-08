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Британские СМИ: Молоко на Украине остается радиоактивным после Чернобыля
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Британские СМИ: Молоко на Украине остается радиоактивным после Чернобыля 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
По прошествии 32 лет со дня ядерной катастрофы на атомной электростанции в Чернобыле, радиация по-прежнему воздействует на окружающую среду в радиусе 200 километров. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на исследования ученых.
Как рассказали эксперты, в коровьем молоке в некоторых частях страны уровень радиации превышает допустимые показатели в пять раз для взрослых и в 12 раз для детей.
Для исследования были отобраны образцы молока из частных ферм и домовладений Ровенской области Украины в 200 километрах от Чернобыльской АЭС и проанализированы в лабораториях Эксетерского университета и Украинского института сельскохозяйственной радиологии.
В результате ученые обнаружили, что в шести из 14 образцах молока превышен допустимый уровень цезия для взрослых и в восьми — для детей. Самые высокие показатели цезия — в пять раз превышают предельную норму для взрослых и в 12 раз для детей.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Порошенко мечтает сделать Чернобыль «территорией инновационных технологий».
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