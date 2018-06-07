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Рианчо: «Благодарен Шевченко, что дал мне возможность поработать с ним»
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Рианчо: «Благодарен Шевченко, что дал мне возможность поработать с ним» 

SPORT24.ru 7 июня 2018
Испанский тренер Рауль Рианчо поблагодарил главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко за совместную работу. Ранее сообщалось, что Рианчо войдет в тренерский штаб Массимо Карреры в «Спартаке».
«Я хочу поблагодарить болельщиков за уважением и любовь, которую они проявили ко мне. В особенности хочу поблагодарить главного тренера Андрея Шевченко, за то, что дал мне возможность поработать с ним. Горжусь, что был частью сборной Украины.
Отдельное спасибо всем людям, которые эти два года работали рядом. Большое спасибо за помощь и профессионализм», — цитирует Рианчо Федерации футбола Украины.
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