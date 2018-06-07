Богдан Беспалько: Украина не рискнет провоцировать Россию перед Чемпионатом мира 

Руководитель национально-культурной автономии «Украинцы России», президент Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Богдан Беспалько поделился мнением о том, начнет ли украинская армия усиленные боевые действия на территории ДНР и ЛНР во время Чемпионата мира по футболу.
Такие опасения в ходе " Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным высказал писатель Захар Прилепин.
— Безусловно, основания для этого есть. Судя по сведениям, на украинской границе формируется очень большое боевое соединение, наращивается количество солдат и техники. У некоторых политиков есть надежда на отвлечение внимания от Чемпионата мира по футболу. Но в этой системе есть и понимание, что территория Донецка и Луганска граничит с Россией, и ей очень несложно оказать помощь, чтобы отразить возможное нападение украинских войск. А это никак не удастся выдать за что-либо другое, кроме как за грубое нарушение Минских соглашений, из которых Украина формально еще не вышла. И подобное поражение будет очень не выгодно Петру Порошенко в преддверии президентских и парламентских выборов.
Если бы удалось проломить оборону ДНР и захватить Донецк, то это была бы победа президента Порошенко, о которой он трубил бы на весь мир. Но поскольку это не удалось, то масштабных действий, несмотря на Чемпионат мира, он, скорее всего, не будет проводить. Тем более что он хорошо знаком с судьбой Михаила Саакашвили, который, будучи президентом Грузии, во время Олимпиады в 2008 году начал боевые действия в Абхазии и Южной Осетии. И наверняка помнит, чем это для него закончилось.
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