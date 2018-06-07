Может ли Россия устроить Украине блицкриг

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию», — сказал Расмуссен.

Русские идут

Заявление Расмуссена по-военному откровенное — он, тем более будучи в отставке, может себе это позволить, говорит глава Фонда прогрессивной политики, бывший директор Российско-украинского информационного центра Олег Бондаренко

"Если Россия решит освободить Украину от правящего там режима, то российские войска будут в Киеве через три дня, а в Харькове — через три часа. В этом оценки бывшего генсека НАТО вполне соответствуют реальной расстановке сил", — сказал «Ридусу» эксперт.

Хотя Расмуссен — и бывший верховный чиновник Атлантического альянса, он, видимо, пожизненно будет оставаться его представителем в глазах прессы и общественности, вот почему ему и задают такие странные, чтобы не сказать провокационные вопросы.

Но на самом деле вопрос о возможном блицкриге России через границу Брянской и Сумской области не такой уж фантастический, продолжает Бондаренко:

"В апреле 2014 года многие горячие головы, причем не в прессе, а в военных кругах, рвались решить украинскую проблему именно таким образом. Все военно-технические возможности у Вооруженных Сил России для этого были. Тогда «экстремистов» остановил только один человек. Но ведь мог бы и не остановить. Поэтому если об этом говорит бывший генсек НАТО, в такую возможность можно верить".

Что позволено Юпитеру

Что бы ни заявлял Расмуссен, действующие политики и военные в Украине не рассматривают прямое, фронтально столкновение с Россией даже как гипотетический вариант, опровергает директор киевского Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев

"В Киеве, даже при всех проявлениях гибридной войны в Донбассе и глубокого кризиса в двусторонних отношениях, тем не менее, не ожидают, что российские танки появятся на Крещатике. Такую вероятность всерьез не рассматривает даже наши радикалы из «партия войны». Потому что если Киев и Москва объявят друг другу войну официально, это подожжет бикфордов шнур внутри каждой из стран — и главные последствия такого шага будут именно во внутренне состоянии российского и украинского общества, а не на театре боевых действий", — сказал он «Ридусу».

Между Россией и Украиной сейчас установилось состояние относительного равновесия: граждане обеих стран ездят друг другу в гости, торговые отношения сохраняются. И это состояние устраивает обе стороны, считает киевский политолог.

"Если не слушать крылатые заявления по телевизору, а обращать внимание на мнение политиков и военных, когда они говорят не на камеру, а в профессиональных кругах, то в той же мере никто из них не ожидает появления в Украине военнослужащих НАТО. Максимум, речь идет о военно-технической помощи и политической поддержке в противостоянии Киева российской агрессии", — говорит Ермолаев.

Разумного решения, как привлечь НАТО к отстаиванию украинского суверенитета в случае такой агрессии, в настоящее время ни в Киеве, ни в Брюсселе нет, подчеркивает он.

Но такое решение есть у бывшего генсека НАТО. Лучшим способом избежать войны Расмуссен назвал присоединение Москвы к альянсу. Он посетовал, что Россия не рассматривает такой вариант.