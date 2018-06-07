Может ли Россия устроить Украине блицкриг 

Россия способна разгромить Украину за несколько дней, заявил в интервью Die Welt бывший генсек НАТО, сейчас внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.
«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию», — сказал Расмуссен.
Русские идут
Заявление Расмуссена по-военному откровенное — он, тем более будучи в отставке, может себе это позволить, говорит глава Фонда прогрессивной политики, бывший директор Российско-украинского информационного центра Олег Бондаренко.
"Если Россия решит освободить Украину от правящего там режима, то российские войска будут в Киеве через три дня, а в Харькове — через три часа. В этом оценки бывшего генсека НАТО вполне соответствуют реальной расстановке сил", — сказал «Ридусу» эксперт.
Хотя Расмуссен — и бывший верховный чиновник Атлантического альянса, он, видимо, пожизненно будет оставаться его представителем в глазах прессы и общественности, вот почему ему и задают такие странные, чтобы не сказать провокационные вопросы.
Но на самом деле вопрос о возможном блицкриге России через границу Брянской и Сумской области не такой уж фантастический, продолжает Бондаренко:
"В апреле 2014 года многие горячие головы, причем не в прессе, а в военных кругах, рвались решить украинскую проблему именно таким образом. Все военно-технические возможности у Вооруженных Сил России для этого были. Тогда «экстремистов» остановил только один человек. Но ведь мог бы и не остановить. Поэтому если об этом говорит бывший генсек НАТО, в такую возможность можно верить".
Что позволено Юпитеру
Что бы ни заявлял Расмуссен, действующие политики и военные в Украине не рассматривают прямое, фронтально столкновение с Россией даже как гипотетический вариант, опровергает директор киевского Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
"В Киеве, даже при всех проявлениях гибридной войны в Донбассе и глубокого кризиса в двусторонних отношениях, тем не менее, не ожидают, что российские танки появятся на Крещатике. Такую вероятность всерьез не рассматривает даже наши радикалы из «партия войны». Потому что если Киев и Москва объявят друг другу войну официально, это подожжет бикфордов шнур внутри каждой из стран — и главные последствия такого шага будут именно во внутренне состоянии российского и украинского общества, а не на театре боевых действий", — сказал он «Ридусу».
Между Россией и Украиной сейчас установилось состояние относительного равновесия: граждане обеих стран ездят друг другу в гости, торговые отношения сохраняются. И это состояние устраивает обе стороны, считает киевский политолог.
"Если не слушать крылатые заявления по телевизору, а обращать внимание на мнение политиков и военных, когда они говорят не на камеру, а в профессиональных кругах, то в той же мере никто из них не ожидает появления в Украине военнослужащих НАТО. Максимум, речь идет о военно-технической помощи и политической поддержке в противостоянии Киева российской агрессии", — говорит Ермолаев.
Разумного решения, как привлечь НАТО к отстаиванию украинского суверенитета в случае такой агрессии, в настоящее время ни в Киеве, ни в Брюсселе нет, подчеркивает он.
Но такое решение есть у бывшего генсека НАТО. Лучшим способом избежать войны Расмуссен назвал присоединение Москвы к альянсу. Он посетовал, что Россия не рассматривает такой вариант.