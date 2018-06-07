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Порошенко выразил соболезнования семье и друзьям Муратовой
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Порошенко выразил соболезнования семье и друзьям Муратовой 

Газета.Ru 7 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко выразил в своем фейсбуке соболезнования семье, друзьям и поклонникам украинского режиссера Киры Муратовой.
Ранее муж Муратовой сообщил о смерти супруги. Она умерла в возрасте 83 лет.
"Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливый режиссер, человек-эпоха", — написал Порошенко.
Он отметил, что ее взгляду на мир «аплодировали» даже самые последовательные критики. Также он добавил, что она получила признание на самых крупных кинофестивалях. Порошенко подчеркнул, что для него было «большой честью» жить в одно время с Муратовой.
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