Порошенко выразил соболезнования семье и друзьям Муратовой

Ранее муж Муратовой сообщил о смерти супруги. Она умерла в возрасте 83 лет.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливый режиссер, человек-эпоха", — написал Порошенко.

Он отметил, что ее взгляду на мир «аплодировали» даже самые последовательные критики. Также он добавил, что она получила признание на самых крупных кинофестивалях. Порошенко подчеркнул, что для него было «большой честью» жить в одно время с Муратовой.