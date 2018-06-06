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«Он может подарить жене цветы со своей могилы»
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Британский комик высмеял «смерть» Бабченко и его слова о Путине 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Британский комик и актер Джон Оливер высмеял детали «смерти» журналиста Аркадия Бабченко.
Перевод шоу британского юмориста Джона Оливера появился в Telegram-канале Андрея Бочарова PereveliOzvuchil.
«Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы вывести на чистую воду заказчиков из России. Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман «Твоему папане эта книжка бы понравилась», — заявил юморист.
Он привел кадры документов, в которых заказчик обозначен как G., на что Оливер пошутил о том, что дело раскрыто, и виноват музыкант Kenny G. «Твое прикрытие сдуло! Нельзя играть джаз так мягко, не будучи секретным монстром!», — заявил комик.
Он отметил, что у Бабченко не правильные коллеги, потому что обычно, узнав о смерти сотрудников, другие продолжают писать про него гадости в соцсети, а не радоваться, как это сделали российские журналисты.
Кроме того, Оливер привел ролик, в котором британская радиоведущая ужасается, что жена Бабченко не знала о его «смерти». Она заявила, что для того, чтобы извиниться перед ней, Бабченко нужно очень много цветов.
«Все так, он должен жене цветы, но ему не понадобятся траты на них. Он может подарить ей цветы со своей могилы», — пошутил комик.
Он уточнил, что после стало известно, что жена журналиста все знала, и назвал это абсурдом и фейком, заявив, что может быть и жены у Бабченко нет. И он сам переоделся в женское платье, чтобы сбежать из страны.
Юморист прошелся по фразе Бабченко, обещавшего станцевать на могиле Путина: «Бобс, я бы не был бы так уверен! То, что ты успешно имитировал свою смерть, не дает тебе иммунитета от последующих покушений».
Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла ранее на прошлой неделе. Позже стало известно, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.
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