Украина требует газовых гарантий

Украинцы — самые большие оптимисты на планете. Ещё каких-то 10 лет назад (в 2008 году) большинство из них, включая руководителей правительства и НАК «Нафтогаз» , не верили, что будет построен «Северный поток»

Не стоит судить этих людей строго. Украинский журналист Гордон до сих пор считает, что теперь уже «Северный поток — 2» не будет построен, поскольку США против, а против США никто не смеет выступать. Непонятно, правда, как США позволили построить «Северный поток — 1». Наверное недосмотрели. На Ливию отвлеклись.

Но некоторые украинцы всё же почуяли недоброе. Особенно после паломничества к Путину в Сочи и в Петербург европейских лидеров, дружно ругавших США и заискивавших перед Россией . Тем более, что и Меркель в Сочи опять подчеркнула, что «Северный поток — 2» так нравится немцам, что обязательно будет достроен. А болгарский президент, недавно сорвавший строительство «Южного потока», попросил вернуться к переговорам о прямом газопроводе из России в Болгарию . Между прочим сейчас российский газ в Болгарию идёт транзитом через Украину

Тут ещё Путин в Австрию полетел и в программе переговоров заявлен «Северный поток — 2» и обсуждение проблем, связанных с украинским транзитом. Ничего хорошего для Украины этот визит не обещает. Канцлер Австрии Себастьян Курц настроен в отношении России благожелательно, что уже успел подтвердить во время своего недавнего визита. Австрийский бизнес крайне негативно относится к антироссийским санкциям, австрийское правительство настаивает на их отмене. Совместными усилиями они научились их обходить настолько хорошо, что только за прошлый год товарооборот России и Австрии вырос более, чем на 40%.

Не будем также забывать, что если ФРГ только планирует стать крупнейшим европейским газовым хабом, то Австрия, опирающаяся на газохранилища в Баумгартене, уже является таковым. Причём, если для Берлина важными являются только «Северные потоки», то Вена заинтересована и в «Южных», в том числе во второй очереди «Турецкого потока», по которой газ должен пойти в ЕС . Учитывая новую роль Германии в обеспечении поставок газа в Европу, необходимо провести перераспределение ролей на рынке.

«Потоки» несут огромную выгоду как Германии, так и Австрии. Теперь они будут для своих партнёров по ЕС главными транзитёрами российского газа, перехватив роль, от которой Украина так неразумно отказалась, наивно поверив, что США решат за неё все её проблемы. России такое изменение главного транзитёра тоже выгодно. Согласно действующим контрактам «Газпром» отвечает за поставку газа на границу ЕС. Украинские угрозы блокады транзита попадали под определение форс-мажора и вряд ли бы «Газпрому» пришлось отвечать по искам за недопоставку газа, но компания могла потерять репутацию надёжного поставщика, а с ней и долю рынка. Поэтому «Газпрому» приходилось любой ценой добиваться сохранения ритмичности своих поставок в Европу. «Потоки» снимают фактор недобросовестного транзитёра. Газ из России приходит прямо в ЕС, без посредников.

И вот тут Украину охватил болгарский синдром. Напомню, что президент Болгарии полтора года назад заблокировал строительство «Южного потока», а теперь, понимая, что его страна не только осталась без доходов от транзита, но и без дешёвого газа (а сколько будет стоить тот, что придёт транзитом через Германию или Австрию неизвестно), начал вымаливать прямой газопровод из России в свою страну. Вряд ли ему удастся убедить Путина. Объёмы потенциального «Южного потока» и объёмы, нужные Болгарии, несопоставимы. Болгары потребляют слишком мало — газопровод не окупится. Сами протянуть трубу Болгары не могут. Фактически они просят «Газпром» и Россию о благотворительности. Что и дало повод Путину заметить, что он боится упоминаний о братстве, поскольку «старшему брату» всё время приходится платить.

Но Болгария всё-таки просит и просьбы её достаточно умеренны. Если же она найдёт для предлагаемой ею трубы потребителей хотя бы на 12-15 миллиардов кубов газа в год, то проект и вовсе может стать рентабельным. Кстати, именно такой объём транзита «Газпром» планирует сохранить в украинской ГТС после запуска на полную мощность всех «потоков». Так что София и Киев могут стать конкурентами.

По сравнению с Болгарией украинская позиция — апогей наглости и неадекватности. Убедившись, наконец, что уже через полтора года можно реально остаться вообще без транзита, Украина не нашла ничего лучше, чем потребовать гарантий заполнения её ГТС транзитным газом. На сегодня Киев зарабатывает на транзите порядка 2,5 миллиардов долларов в год и ни копейки не желает терять.

Поэтому постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба требует, чтобы Россия и Германия совместно гарантировали Украине сохранение транзита. Хорошо иметь одного «старшего брата», который за всё заплатит, а двух лучше. Только вот для того, чтобы что-то получать надо что-то отдавать. Украина же всегда исходила из того, что должны только ей, потому что ей надо.

Скоро будет тридцать лет, как Киев пытается выдавливать односторонние преимущества, шантажируя и Россию, и Европу своей эксклюзивной ГТС. Именно потому и пришлось вкладывать десятки миллиардов долларов в «потоки», что уверенный в своей безнаказанности и неуязвимости Киев не шёл ни на какой конструктивный диалог. Потому и участвуют в финансировании и строительстве трубопроводов почти все крупные европейские газовые компании, что неадекватный транзитёр-шантажист всем надоел. Потому и потеряла украинская ГТС свою эксклюзивность, а скоро станет никому не нужной, что все финансово-экономические и политические издержки, связанные с обходными газопроводами (строительству которых действительно оказывалось исключительное противодействие), являются вполне приемлемой ценой за избавление от украинской неадекватности.

«Старший брат» больше не хочет платить (ни русский, ни немецкий). Украина получает полную возможность самостоятельно заработать на покупку вместо «агрессивного» российского «пацифистского» американского газа.