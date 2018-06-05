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Мосийчук подрался на заседании Тернопольского облсовета
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Депутат Рады подрался на заседании Тернопольского облсовета 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе заседания Тернопольского областного совета произошла драка с участием депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Отмечается, что между Мосийчуком и депутатом облсовета Богданом Бутковским произошёл конфликт из-за очерёдности рассмотрения облсоветом вопроса о создании местной территориальной общины.
Мосийчук заявил, что не нужно задерживать людей, так как их в зале собралось «немало». Он выступил за то, чтобы рассмотреть вопрос общины внеочерёдно.
«Тогда якобы Бутковский бранью попросил Мосийчука соблюдать порядок, тот в ответ замахнулся палкой и началась драка», — сообщает телеканал.
Ранее два украинских депутата Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко подрались в редакции телеканала из-за закона.
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