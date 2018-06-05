Тимошенко стала лидером президентского рейтинга

Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы на Украине прошли в конце мая, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 13,3% украинцев, свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

При этом нынешний президент Петр Порошенко , согласно обнародованному во вторник опросу, занимает четвертое место в рейтинге, за него готовы проголосовать только 7,6% избирателей.

По результатам социологического исследования, среди кандидатов на президентский пост нет явных лидеров, рейтинги всех основных политиков довольно невысокие.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая (кроме неподконтрольных районов Донбасса). Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.