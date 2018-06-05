Тимошенко стала лидером президентского рейтинга

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Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы на Украине прошли в конце мая, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 13,3% украинцев, свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.
Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
При этом нынешний президент Петр Порошенко, согласно обнародованному во вторник опросу, занимает четвертое место в рейтинге, за него готовы проголосовать только 7,6% избирателей.
Вторым идет экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция " Анатолий Гриценко — 9,4%, третье место у сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, за которого готовы проголосовать 8,4% респондентов.
По результатам социологического исследования, среди кандидатов на президентский пост нет явных лидеров, рейтинги всех основных политиков довольно невысокие.
Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая (кроме неподконтрольных районов Донбасса). Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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