СБУ открестилась от «списка 47 жертв»

Служба безопасности Украины заявила, что не передавала СМИ «список из 47 жертв»

Служба безопасности Украины (СБУ) не передавала в средства массовой информации список из 47 "потенциальных жертв", якобы составленный российскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "СБУ никому ничего не передавала. Список — тайна следствия", — заявила она изданию "Украинские новости", комментируя опубликованные во вторник в украинских СМИ фотокопии некоего списка, из-за которого СБУ якобы пришлось проводить спецоперацию с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Гитлянская также отказалась что-либо говорить относительно подлинности обнародованного документа, сославшись на то, что с ним не знакома. Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что Аркадий Бабченко застрелен в своем доме. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство было инсценировано в связи с необходимостью раскрыть готовившееся на него покушение. При этом руководство службы утверждало о существовании некоего списка из 30 "потенциальных жертв", составленного российскими спецслужбами. Впоследствии генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в списке 47 человек, в частности ряд российских журналистов и блогеров, живущих ныне на Украине. При этом сам Аркадий Бабченко, по словам генпрокурора, в этот список не вошел.