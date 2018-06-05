ДНР оставила за собой право открыть огонь

Захарченко оставил за ДНР право открыть огонь при угрозе с моря

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ополченцы оставляют за собой право открывать огонь в случае угрозы республике со стороны украинских силовиков во время проведения ими учений в Азовском море.

Ранее начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалик заявил, что в Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений. По его словам, с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя , а также к востоку от Бердянска

"К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, которого мы делаем. "Чебурашки" (РСЗО "Чебурашка" — ред.) морского базирования у нас тоже есть. Если они (силовики — ред.) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой открыть учебные стрельбы по водным целям", — заявил журналистам Захарченко.

Власти ДНР на День Победы организовали выставку вооружений. На ней, в частности, была представлена РСЗО "Чебурашка", выпущенная в ДНР.