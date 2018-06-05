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Порошенко рассказал о цели «убийства» Бабченко
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Порошенко рассказал испанским СМИ о цели «убийства» Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Президент Украины Петр Порошено заявил, что целью «убийства» журналиста Аркадия Бабченко было желание «защитить свободу прессы» на Украине.
Отвечая на вопрос El Pais о необходимости инсценировки покушения на Бабченко, Порошенко заявил, что убийство журналиста якобы готовили российские спецслужбы.
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«Целью его убийства была дестабилизация Украины. Демонстрация того, что украинские власти не могут контролировать ситуацию в своей стране. Наши спецслужбы вскрыли эту информацию и продемонстрировали, что да, что мы противодействуем этому убийце, они арестовали виновника и в ближайшем будущем продемонстрируют, откуда они получили деньги, приказы, списки журналистов, подлежащих уничтожению», — заявил Порошенко.
По его словам, украинские силовики вынуждены применять методы и такого рода, чтобы «защитить свободу прессы, журналистов», сообщает InoPressa.
Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла ранее на прошлой неделе. Позже стало известно, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.
На западе осудили эту «спецоперацию», назвав инсценировку убийства Бабченко неприемлемой.
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