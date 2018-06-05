Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко

Порошенко рассказал испанским СМИ о цели «убийства» Бабченко

Президент Украины Петр Порошено заявил, что целью «убийства» журналиста Аркадия Бабченко было желание «защитить свободу прессы» на Украине.

Отвечая на вопрос El Pais о необходимости инсценировки покушения на Бабченко, Порошенко заявил, что убийство журналиста якобы готовили российские спецслужбы.

«Целью его убийства была дестабилизация Украины. Демонстрация того, что украинские власти не могут контролировать ситуацию в своей стране. Наши спецслужбы вскрыли эту информацию и продемонстрировали, что да, что мы противодействуем этому убийце, они арестовали виновника и в ближайшем будущем продемонстрируют, откуда они получили деньги, приказы, списки журналистов, подлежащих уничтожению», — заявил Порошенко.

По его словам, украинские силовики вынуждены применять методы и такого рода, чтобы «защитить свободу прессы, журналистов», сообщает InoPressa

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла ранее на прошлой неделе. Позже стало известно, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины

На западе осудили эту «спецоперацию», назвав инсценировку убийства Бабченко неприемлемой.