Ещё
В Одессе напали на лидера «Автомайдана»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Одессе неизвестные ранили ножом лидера местного «Автомайдана» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные напали в Одессе на лидера местной ячейки праворадикальной структуры "Автомайдан" Виталия Устименко, ранив его ножом, сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.
"Его госпитализировали, предоставляется медпомощь, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает", — сообщил Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".
Пресс-служба полиции в Одесской области сообщила, что во вторник днем получили информацию о нападении на улице Фонтанская дорога — двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения.
"Пострадавший — общественный активист. По предварительным данным, он получил ножевое ранение бедра. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Сам Устименко заявил, что на него напали двое, когда он выходил из редакции телеканала. "Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне бедро, ягодицу. Напали сзади", — сказал пострадавший в прямом эфире в Facebook с места ЧП.
Устименко добавил, что нападающие начали бить его по голове, повалили на асфальт, а затем нанесли удар ножом.
"Автомайдан" возник из организованных колонн протестующих автомобилистов во время "евромайдана" в 2013-2014 годах, активисты до сих пор пикетируют госучреждения и дома чиновников.
РИА Новости: последние новости
Захарченко оставил за ДНР право открыть огонь при угрозе с моря Денис Пушилин: Киев пытается привлечь миротворцев ООН для зачистки Донбасса Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг на Украине, показал опрос
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»594
В России появился новый штраф58
В Германии потребовали выслать посла США4
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка6
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение