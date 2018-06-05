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Бабченко запретил публиковать свои тексты
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Бабченко запретил украинскому изданию публиковать свои тексты 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Руслан Кривобок / «Коммерсантъ»
Журналист Аркадий Бабченко запретил украинскому изданию «Гордон» перепечатывать свои материалы бесплатно. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.
«Примерно год назад, а может и больше, я дал разрешение сайту "Гордон" использовать мои тексты. Любые. На свой выбор. Все это время сайт "Гордон" БЕСПЛАТНО перепечатывал мои материалы. Мне не жалко. Читайте, люди. С данного момента это разрешение перестает действовать», — написал Бабченко.
До этого он поблагодарил главного редактора изданию Алесю Бацман за желание помочь его семье в тяжелый момент, а также предложил в будущем поработать на него.
«Если Алеся или кто-то из коллег в сложившейся ситуации захочет бесплатно поработать на меня и сделать эксклюзивный бесплатный контент, и доходы от рекламы мне — я буду только за», — заключил он.
Также журналист подтвердил, что за эксклюзивное интервью отныне он будет брать деньги, которые собирается переводить третьим лицам. Бабченко назвал себя идиотом, так как отказался от интервью одному из российских телеканалов: по его мнению, этими средствами он мог бы обеспечить половину армии.
«Такие суммы через Фейсбук не собрать», — уточнил он, добавив, что речь идет не о личном обогащении.
Журналист поблагодарил всех, кто прислал деньги для его семьи на карточку, но от помощи отказался, отметив, что всю сумму (двадцать тысяч гривен) он направил на поддержку участников вооруженных столкновений.
Ранее главный редактор «Гордона» Алеся Бацман упрекнула Бабченко в корысти, так как он обозначил ценник на эксклюзивные интервью со своим участием. При этот Бацман активно участвовала в сборе денег для семьи журналиста, когда стало известно о его убийстве.
Убийство Аркадия Бабченко было инсценировано СБУ 29 мая. Сотрудники местных спецслужб утверждают, что благодаря постановке был задержан заказчик настоящего покушения. Предполагается, что обвиняемый по этому делу Борис Герман планировал убийство почти 50 человек на территории Украины. Обвинители уверены, что Герман находится с тесном контакте с Россией.
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