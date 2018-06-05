Украина: «Задавим Россию качеством оружия»

«Задавим Россию качеством оружия»

Украина заявила о намерении «давить» Россию не количеством солдат, а качеством собственной военной техники. Глава украинского военного предприятия «Укроборонпрома» Павел Букин рассказал о секретном «крутом» оружии Украины и признался, что Киев испытывает крылатую ракету. Он объяснил, что ракета сложно фиксируется объектами ПВО, поскольку идет не по баллистической траектории.

Глава украинского военного предприятия «Укроборонпрома» Павел Букин поделился планами «давить» Россию не количеством солдат, а качеством собственной военной техники.

Рассказывая о секретном «крутом» оружии Украины, Букин признался, что Киев испытывает крылатую ракету. Он объяснил, что крылатая ракета сложно фиксируется объектами ПВО, поскольку идет не по баллистической траектории.

По словам топ-менеджера, в «Укроборонпроме» стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.

«Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — заключил Букин.

«Пусть Украина сначала попробует своим «Запорожцем» задавить Россию. Украина сегодня стоит на низкой ступени с точки зрения производства вооружений. И при этом они заявляют о каком-то качественном оружии, которым они будут «давить» Россию. Это пустое заявление делает человек, которому просто надо что-то говорить. Неважно что. Примитивные личности», — сказал парламентарий.

По его словам, даже более развитые в военном отношении страны не делают таких смелых заявлений.

«Все же прекрасно понимают, что на сегодняшний день далеко не все страны могут выдержать конкуренцию с российским оружием. И это учитывая то, что у них имеется большая история производства оружия. Соединенные Штаты стараются производить оружие, которое пытается конкурировать с российским. Даже Франция и Великобритания признают, что современное российское оружие качественное и очень эффективное», — пояснил сенатор.

Он добавил, что Украина потеряла промышленность, ее граждане имеют абсолютно ничтожные зарплаты и в целом украинская промышленность неконкурентоспособна.

«С исторической и моральной точки зрения для Украины было бы правильным работать вместе с Россией. Это будущее Украины.

И, может, даже стоило бы то же самое вооружение производить вместе с Россией. Если бы Киев включился в этот интеграционный процесс по созданию высококлассного и качественного оружия вместе с нами, то здесь Украина была бы востребована», — заключил Цеков.

Двумя днями ранее задержанный военными самопровозглашенной Донецкой народной республики военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Яков Веремейчик рассказал, что личный состав ВСУ готовится к наступлению в Донбассе. Для проведения соответствующей подготовки командование задействовало инструкторов НАТО

«В декабре 2017 году мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», — рассказал военный.

За два дня до этого кадры разгрома Вооруженных сил Украины в боях под Горловкой , снятые на беспилотник, попали в интернет. Пользователь фейсбука под ником Ophidian Asp выложил короткую запись в своем аккаунте.

При этом видео сняли якобы не ополченцы самопровозглашенной ДНР — автор ролика заявляет, что служит в рядах ВСУ, но ему «обрыдло, что слышно только постоянное вранье о славных победах украинской армии» в Донбассе.

По его словам, запись была сделана на беспилотный летательный аппарат ВСУ, отправленный в дни боев под Горловкой на разведку. При этом он успел запечатлеть «ужасные кадры» разгрома ВСУ: пылающую и взрывающуюся технику, полевой склад с боеприпасами в зеленой лесополосе, уничтожение командного пункта 24-го батальона.

Кроме того, на ролике показано уничтожение двух бронемашин пехоты (БМП), одного грузовика и «двух единиц спецтехники».

Чуть ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил на брифинге, что украинское государство в данный момент не способно защитить своих граждан.

«Как бы грустно мне ни было это говорить, но пока государство не в состоянии защитить людей — как на улице, так и в их домах», — заявил силовик.

Он отметил, что жителей Украины защищают «военизированные сообщества», «пассионарная молодежь» и «сборища деклассированных типов», которые пользуются демократическими лозунгами. Матиос добавил, что представители данных объединений могут быть вооружены.

«Должен констатировать: в стране гниет не фронт, в стране гниет тыл», — заключил правоохранитель.

Месяцем ранее глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Москву в применении против солдат ВСУ нового лазерного оружия. Украинский министр указал, что результатом враждебных действий России стало поражение сетчатки глаза лазерным лучом у одного из бойцов ВСУ.

При этом Аваков отметил, что не знает, какое именно оружие используется, но знает, как от него защититься — при помощи очков, специальных приборов и фильтров, передает НСН.