Ещё
Мост в Киеве может рухнуть в любой момент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: commons.wikimedia.org, Antares 610
Киевский мост Метро нуждается в срочной реконструкции. Об этом заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский в интервью «Громадському радио».
«Мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост-метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки скрепляют стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот они как следует не изолированы», — рассказал он.
По его мнению, конструкция может обрушиться в любой момент.
«У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. Когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было — ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается», — сообщил Росновский.
По его словам, необходимо провести реконструкцию моста, разобрав автомобильную дорогу и некоторые конструкции, а вместо двух полос сделать три.
Ранее сообщалось, что киевские власти заморозили «уставший от времени» Шулявский мост.
Украина.ру: последние новости
СБУ: Полиграф доказал, что Савченко планировала совершить теракт в Верховной Раде Украинская полиция заявила о готовности предоставить охрану политбеженцам Бывшая солистка солистка t.A.T.u попала в базу сайта «Миротворец»
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза428
Путин осадил журналиста по-немецки199
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус271
Активы «Газпрома» арестованы384
Смертельный круиз5
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
00:27
Путин осадил журналиста по-немецки
Политика Европа
08:33
Bloomberg назвал самых богатых россиян
Компании Рынки
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение