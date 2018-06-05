Мост в Киеве может рухнуть в любой момент

Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент

Киевский мост Метро нуждается в срочной реконструкции. Об этом заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский в интервью «Громадському радио».

«Мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост-метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки скрепляют стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот они как следует не изолированы», — рассказал он.

По его мнению, конструкция может обрушиться в любой момент.

«У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. Когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было — ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается», — сообщил Росновский.

По его словам, необходимо провести реконструкцию моста, разобрав автомобильную дорогу и некоторые конструкции, а вместо двух полос сделать три.

Ранее сообщалось, что киевские власти заморозили «уставший от времени» Шулявский мост.