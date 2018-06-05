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В Крыму объяснили сущность «украинского режима»
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В Крыму ответили на заявление депутата Рады о причастности Украины к засухе на полуострове 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Мустафы Джемилева о том, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли серьёзные проблемы с водой.
«Когда мы слышим, что подобное вызывает радость, мы лишний раз понимаем сущность украинского режима. В Крыму сложилась засушливая погода, осадков практически не наблюдалось за последнее время, и сегодня в четырёх муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, с водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует», — пояснил Ганжара.
Депутат также отметил, что за четыре года российскими властями была проделана большая работа по решению проблем с водоснабжением полуострова.
«Были построены специальные водопроводы. Конечно, без Северо-Крымского канала сельское хозяйство в Северном Крыму страдает… но та реальность, которая сложилась — критического влияния на ситуацию на полуострове это не оказывает. В дальнейшем предстоит проделать ещё большую работу. Мы находимся в преддверии открытия собственных электростанций, когда появятся эти мощности, то здесь открывается окно возможностей для решения определённых проблем, связанных с водообеспечением полуострова», — заключил Ганжара.
Ранее депутат Верховной рады, один из лидеров запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев заявил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли серьёзные проблемы с водой. Джемилев также добавил, что Киев не намерен обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения Крыма.
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).
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