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Экс-прокурор Одесской области назвал Бабченко сепаратистом и военным преступником
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Экс-прокурор Одесской области назвал Бабченко сепаратистом и военным преступником 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Спасению» последнего сотрудниками СБУ бывший правоохранитель и глава региональной ячейки партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» посвятил отдельный пост у себя в Facebook.
«Как очевидец и участник Русско-грузинской войны, будучи областным прокурором центральной Грузии, где собственно она и началась, я его считаю военным преступником», — написал Сакварелидзе, также прокомментировав недавно возникшее желание Бабченко получить немалое денежное вознаграждение в валюте за интервью.
«Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тысяч долларов USD за интервью, советую спросить, куда он девал белую ленточку, которую надел во Владикавказе, вступая в ополчение, и на чей земле он находился. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится», — добавил соратник Саакашвили.
Напомним, что в конце мая украинские спецслужбы сымитировали убийство уехавшего жить в Киев Бабченко — на последнего якобы охотились в России.
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