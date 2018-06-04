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Сестра прокомментировала результаты допроса Савченко
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Вера Савченко назвала «фейковыми» результаты допроса ее сестры 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера заявила, что не удивлена результатами допроса на полиграфе, которые опубликовала Служба безопасности Украины; она не верит в их правдивость, считает их "фейковыми".
Ранее в понедельник Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти.
"С заявлением СБУ я примерно знакома, и абсолютно не удивлена, потому что для них пахнет жареным, они работают на опережение. Сейчас команда адвокатов Надежды готовит повторное обращение на полиграф, и они тут же быстро публикуют результаты предыдущего допроса на полиграфе… Они выдают нам очередной фейк, они в очередной раз врут", — сказала Вера Савченко в эфире телеканала "112. Украина".
Она также сообщила, что виделась с Надеждой на прошлой неделе, но никаких новостей у ее нет.
По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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