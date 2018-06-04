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Киев нашел ответ на «российскую агрессию»
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Киев назвал аргумент в борьбе с «российской агрессией» 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Объединенные силы (украинские силовые структуры, принимающие участие в вооруженном конфликте в Донецкой и Луганской областях) станут мощным аргументом Киева в борьбе с «российским агрессором». Об этом на встрече с послом Франции на Украине Изабель Дюмон заявил командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.
Как отмечается, на встрече стороны обсудили ряд вопросов относительно ситуации безопасности на востоке Украины. Наев поблагодарил Дюмон за поддержку и солидарность с народом Украины в борьбе с «российским агрессором».
Также Наев сказал, что считает главной помощью для Украины со стороны мировых лидеров их содействие скорейшей передаче Киеву контроля за участками границы в Донецкой и Луганской областях.
В свою очередь, украинские объединенные силы «полностью выполнят определенные руководством страны задачи и станут мощным аргументом политико-дипломатического решения вопроса отпора российскому агрессору», заверил Наев.
Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.
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