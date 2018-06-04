СБУ «доказала» госизмену Савченко

Детектор лжи показал противоречивые результаты при допросе Савченко

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о результатах допроса арестованной по обвинению в подготовке государственного переворота депутата Верховной рады Надежды Савченко на детекторе лжи. Судя по данным, приведенным в отчете СБУ, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале Украины , но при этом не считает власть преступной и госпереворот не готовила.

"Савченко Н. В. обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей, в том числе лично распределяла роли в покушениях, — говорится в документе. — Ею был разработан четкий план убийства руководителей, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей. Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и здании Верховной рады".

В то же время, согласно данным СБУ, у нардепа не было намерений совершать государственный переворот.

"Вместе с тем эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, в частности: хотела ли Савченко Н. В. изменить власть на Украине конституционным способом, считает ли она деятельность президента Украины, народных депутатов Украины, премьер-министра Украины, секретаря СНБО (Совет национальной безопасности), членов Кабинета министров Украины, руководителей политических партий преступной", — говорится в отчете.

По версии украинского следствия, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку.