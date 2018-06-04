Экс-солистка t. A. T. u попала в украинское «Чистилище»

Экс-солистка t. A. T. u попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Экс-солистка российской группы t. A. T. u Елена Катина попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Как сообщается на сайте, Катина "сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную… территорию Украины в Донбассе", а также участвовала "в пропагандистских мероприятиях".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.