Ещё
Экс-солистка t. A. T. u попала в украинское «Чистилище»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-солистка t. A. T. u попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-солистка российской группы t. A. T. u Елена Катина попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Как сообщается на сайте, Катина "сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную… территорию Украины в Донбассе", а также участвовала "в пропагандистских мероприятиях".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
Порошенко отправили прошение Вышинского об отказе от гражданства Украины Царские монеты и наконечники для стрел пытались ввезти в Крым с Украины Инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению на Донбасс, заявили в ЛНР
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга586
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской424
Скончался Леонид Неведомский13
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб30
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым14
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
03:06
Пескова спросили про ситуацию с бензином
Политика
00:54
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Общество
04:10
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
Шоу-бизнес Другое
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение