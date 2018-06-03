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МИД заявил о «политическом судилище» на Украине
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МИД отреагировал на попытку СБУ завербовать российского журналиста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Москва призывает профильные международные структуры должным образом отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать журналиста РИА «Новости» Ирину Высокович, заявили в МИД России.
«Требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения. Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с Ириной Высокович», — говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве отмечают, что СБУ пыталась завербовать корреспондента Высокович, которая прибыла в украинский Херсон для освещения судебного процесса по делу руководителя портала «РИА Новости — Украина» Вышинского.
«По словам Высокович, 1 июня сотрудники СБУ подошли к ней у входа в зал заседаний суда, посадили в машину и увезли в отделение Службы. В течение нескольких часов журналистку допрашивали о ее профессиональной деятельности, и в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках «РИА Новости», — говорится в сообщении МИД.
Ведомство отмечает, что этот инцидент вновь подтверждает тот факт, что на Украине свобода выражения мнения «прекратила свое существование».
«Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — говорится в заявлении.
Накануне вечером генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что попытка СБУ завербовать журналиста Ирину Высокович является очередным примером пренебрежительного отношения Киева к этой профессии.
Перед этим сообщалось, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать журналиста РИА «Новости» на суде по делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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