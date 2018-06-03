Украинский штурмовик пролетел над Запорожьем

Украинский штурмовик пролетел над пляжем курорта в Запорожской области

Украинский штурмовик Су-25 пролетел в нескольких метрах над пляжем в посёлке Кирилловка Запорожской области.

Видео было опубликовано в сети очевидцами.

На записи видно, как штурмовик пролетает над водой, в этот момент на пляже отдыхают несколько человек.

По данным издания «Обозреватель», в Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, которые действуют в составе Объединённых сил.