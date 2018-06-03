Украинский штурмовик пролетел над Запорожьем

Украинский штурмовик Су-25 пролетел в нескольких метрах над пляжем в посёлке Кирилловка Запорожской области.
Видео было опубликовано в сети очевидцами.
На записи видно, как штурмовик пролетает над водой, в этот момент на пляже отдыхают несколько человек.
По данным издания «Обозреватель», в Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, которые действуют в составе Объединённых сил.
Ранее сообщалось, что Украина подняла в небо над Донбассом самолёты, участвующие в операции Объединённых сил. Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин прокомментировал НСН эту информацию.