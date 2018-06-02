«Мосту Порошенко» предрекли провал

«Дунайский мост» Порошенко разделит судьбу «Стены» Яценюка

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал пиаром заявление Порошенко о строительстве моста через Дунай.

Украина построит мост через Дунай. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что уже определены несколько мест для возведения моста. В настоящий момент идет согласование с «болгарскими и румынскими партнерам», а затем будет готовиться проектная документация.

Зачем Киеву в срочном порядке понадобился мост через Дунай, в эфире НСН объяснил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Преимущества и недостатки этого проекта с ходу сложно оценить, но сама идея замечательная. Мосты нужны всегда. Недостаток мостов ощущается в Киеве, на Дунае, наверняка, в этом тоже есть необходимость. Но ситуация осложняется репутацией нынешней украинской власти в целом и Порошенко в частности. Ни одна из анонсированных им программ по строительству чего-либо не была доведена до ума», — заявил собеседник агентства.

Одним из таких громких и амбициозных проектов был «Европейский вал» — «Стена» на границе с России , на строительство которой ушли миллиарды гривен. В случае с дунайским мостом ситуация может повториться, считает политолог.

«Порошенко главное заявить и получить предоплату на начало строительства, а дальше — трава не расти. Как оно будет реализовано, команду временщиков из Киева это не волнует. Все четыре года мы слышали такое количество заявлений, что можно было бы несколько глобусов обустроить Если бы принимались ставки на тотализаторе на этот проект, можно было бы поставить на то, что идея строительства мота через Дунай при нынешнем руководстве Украины доведена до реализации не будет. Это пиар, подталкиваемый строительством Крымского моста, который успешно запущен. Вот и Порошенко решил чего-то подобное анонсировать. Почему бы не построить мост вдоль Днепра в Киеве? Давно обещали, но как-то до сих пор как-то не сложилось», — заключил Александр Дудчак.