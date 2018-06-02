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Ляшко женился
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Ляшко женился 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: facebook.com
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко женился на своей гражданской жене Росите Сайранен, с которой он прожил 20 лет. Об этом он написал в своём Facebook.
«Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!» — написал Ляшко.
Он также опубликовал свадебные фотографии, на которых его невеста — в красном платье с букетом цветов в руках, а он — в синем костюме с красным галстуком.
При этом Ляшко на фотографии расписывается.
Ранее Ляшко заявил, что планирует жениться.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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