Ляшко женился

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко женился на своей гражданской жене Росите Сайранен, с которой он прожил 20 лет. Об этом он написал в своём Facebook.

«Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!» — написал Ляшко.

Он также опубликовал свадебные фотографии, на которых его невеста — в красном платье с букетом цветов в руках, а он — в синем костюме с красным галстуком.

При этом Ляшко на фотографии расписывается.

Ранее Ляшко заявил, что планирует жениться.