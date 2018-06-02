Ещё
Инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Командование Вооружённых сил Украины при участии инструкторов НАТО ведёт подготовку личного состава к наступлению в Донбассе.
Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на слова задержанного военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины Якова Веремейчика.
Он заявил, что в декабре 2017 года украинские военные поехали на Яворовский полигон во Львовской области.
«Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», — сказал он.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о задержании двоих бойцов ВСУ.
RT на русском: последние новости
Порошенко поручил приставить к Бабченко охрану Ляшко женился Лукашенко рассказал о «бандитском» поведении его задержанного помощника
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миру грозит новая военная операция347
Проблема с бензином решена440
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»115
Раскрыты факты биографии бывшего вице-президента РФ68
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы7
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Азия
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
12:15
Проблема с бензином решена
Экономика Рынки
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение