В ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе

Командование Вооружённых сил Украины при участии инструкторов НАТО ведёт подготовку личного состава к наступлению в Донбассе.

Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на слова задержанного военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины Якова Веремейчика.

Он заявил, что в декабре 2017 года украинские военные поехали на Яворовский полигон во Львовской области.

«Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», — сказал он.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о задержании двоих бойцов ВСУ.