Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы защитить границу с РФ

Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня

на сайте

парламента страны (Рийгикогу).

Длина границы с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, на всем ее протяжении она должна быть обеспечена самыми современными средствами слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза Frontex ), напоминает

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ был построен пробный участок длиной в 3,5 км, с которым ознакомились члены правовой комиссии и специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности парламента Эстонии.

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Целью совместной поездки было убедиться, что работы укладываются в график. «Мы хотим знать, как хорошо соответствующие службы справляются со своими задачами и делают ли они все для того, чтобы восточная граница была построена в указанный срок, или даже быстрее», — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

По словам председателя специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэга, «надежность работы на восточной границе и связанные с ее строительством вопросы вызвали жаркие споры, и членам парламента было важно получить обзор ситуации и ответы на вопросы напрямую».

"Специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности в первую очередь интересует, обеспечивают ли инвестиции в сотни миллионов евро все, что необходимо для сотрудничества между нашими правоохранительными органами, учреждениями безопасности и Силами обороны", — сказал он.

Первоначальный проект границы подорожал в 2,5 раза

Вопрос о строительстве границы и его финансировании вызвал в последнее время в обществе Эстонии жаркие дебаты. В феврале 2018 года, когда неожиданно выяснилось, что составленный в 2015 году проект предварительной стоимостью в 79 млн евро станет дороже в 2,5 раза, называлась цифра в 197 млн евро.

Как сказал тогда глава МВД Андрес Анвельт , «запланированный ранее на 2019 год срок завершения строительства границы придется продлить минимально на 3 года, а наиболее реально — до 4 лет».

В то же время премьер-министр Юри Ратас не исключил, что Эстонии придется ходатайствовать перед Европейским союзом о финансовой поддержке реализации проекта.

Напомним, что в первой половине мая в Эстонии прошли крупнейшие в истории страны

военные учения, в которых фиктивные противники были расположены на территории РФ.

Президент Эстонии призвала называть происходящее в Грузии и на Украине войной

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отказаться от эвфемизмов и называть происходящее в Грузии и на Украине войной.

"Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами — война есть война и оккупация есть оккупация, " заявила она на проходящей в Таллине конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери

сообщили

в субботу в пресс-службе главы государства (цитата по "Интерфаксу"

По ее словам, вместо этого «в международных кругах по-прежнему, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как „административная пограничная линия“ или „замороженный конфликт“.

»Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов, " отметила глава государства.

"Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века", сказала Кальюлайд.

По ее мнению, «что бы мы ни думали о качестве происходящего на Украине, люди Украины свободны. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия».

При этом Кальюлайд недвусмысленно дала понять, кто, по ее мнению, отвественнен за «оккупацию» на Украине и в Грузии. «Россия использует нашу способность отворачиваться и не смотреть», — отметила она.