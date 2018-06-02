В Донбассе произошло новое ЧП

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Украинские пограничники заявили, что попали под обстрел на пункте пропуска в Донбассе 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Госпогранслужба Украины (ГПСУ) заявила, что наряд ведомства в пункте пропуска (КПВВ) «Майорское» в Донбассе попал под обстрел. Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
Пограничники доставляли смены пограничных нарядов на автомобиле «Кугуар» к КПВВ и КрП.
Отмечается, что, когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, произошёл обстрел бронемашины из огнестрельного оружия.
«Никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль. В этом время гражданских лиц в КрП не было, личный состав находился в блиндажах», — говорится в сообщении.
Ранее в ОБСЕ заявили, что 31 мая специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе.
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