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Названы имена журналистов РФ из «списка жертв»
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Ганапольский и Киселев попали в «список жертв», о котором говорила СБУ 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: wikimedia.org
Телеведущие украинского телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что их имена могут быть находиться в списке 47 журналистов, которым может грозить опасность. Об этом они рассказали в эфире телеканала "Прямой".
Журналисты присутствовали на встрече с украинскими правоохранительными органами, где подписали "специальную бумагу о неразглашении". Тем не менее, телеведущие заявили, что на встрече их предупредили об угрозе и о возможном "реванше" со стороны организаторов покушения на Аркадия Бабченко. По их словам, в списке находятся фамилии людей, которые "неугодны российскому режиму".
При этом журналисты не смогли сказать с полной уверенностью, что их имена присутствуют в "списке жертв".
"Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там (на встрече. — Прим. ред.) присутствовали, они в этом списке были", — уточнил Ганапольский.
Киселев, в свою очередь, выразил уверенность, что он в этот список точно включен.
"Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было особых сомнений, что моя фамилия там есть", — заключил он.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
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Комментарии1  Ещё 9 источников 
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