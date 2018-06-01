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Киев не захотел подписываться под пытками
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Киев отказался подписать документ ОБСЕ об осуждении пыток, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Представители Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске отказались подписывать документ, осуждающий пытки задержанных в связи с конфликтом в Донбассе, заявила в пятницу журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
В среду в Минске состоялась встреча контактной группы по Донбассу. Ранее власти ДНР и профильные ведомства неоднократно заявляли о наличии доказательств и фактов применения пыток по отношению к пленным сторонникам республики со стороны спецслужб Украины и подразделений вооруженных сил. Оперативное командование ДНР заявляло о гибели ополченцев от пыток в плену.
"Господином Фришем (координатор в гуманитарной подгруппе от ОБСЕ — ред.) был представлен новый вариант декларации об осуждении любых форм пыток, жестокого обращения, сексуального насилия и угроз применения насилия в отношении лиц, заключенных под стражу в связи с конфликтом. Мы готовы были ее подписать… Но, к сожалению, украинская сторона отказывается подписывать документ", — заявила Морозова. По ее мнению, данный факт в очередной раз доказывает отсутствие у Киева намерений прекращать пытки.
Ранее Морозова заявляла, что 95% сторонников ДНР, освобожденных в результате обмена, подвергались пыткам со стороны силовиков.
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