Желающие стать украинцами должны сдать экзамен

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На Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству ввести экзамен по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство, говорится в обнародованном в пятницу указе президента.
Ранее Порошенко подписал указ о мерах укрепления статуса украинского языка и создании единого украинского культурного пространства.
Как сообщается в указе, кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепление его государственного статуса, выработку действенных механизмов его защиты и развития.
Десятилетняя программа должна, в частности, предусматривать содействие в изучении украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов, введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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